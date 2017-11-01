Сегодня открывается фестиваль имени Свиридова

Сегодня в курской филармонии состоится торжественное открытие музыкального фестиваля имени Свиридова. В программе - выступление Орловского камерного хора «Лик» и симфонического оркестра Курской филармонии. Они исполнят произведения нашего земляка, композитора Георгия Свиридова, а также Чеснокова, Мусоргского и Чайковского. Начало в 19 часов. Фестиваль имени Свиридова продлится до 16 декабря. Помимо концертов, запланированы встречи с известными деятелями искусств.

1 декабря. 19.00. Курская государственная филармония. Симфонический оркестр Курской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – Игорь Сукачев) и солисты Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова представят блистательную программу «Opera viva!», в которой прозвучат арии и дуэты из опер В.А. Моцарта, Дж. Россини, Г. Доницетти и других авторов.

2 декабря, 17.00. Свиридовский центр. «Мои встречи с Г.В. Свиридовым» - творческая встреча с российским театральным режиссером, педагогом, народным артистом РФ Владимиром Бейлисом.

3 декабря, 17.00. Свиридовский центр. «Воспоминания о Г.В. Свиридове» - творческая встреча с искусствоведом, художественным критиком, музыковедом, сценаристом, педагогом, профессором, автором книг о Свиридове, заслуженным деятелем искусств РФ Андреем Золотовым.

7 декабря, 13.00. Концерт лауреатов конкурсов им. Г.В. Свиридова на малой родине композитора, в Фатеже (районный Дом народного творчества).

9 декабря, 17.00. Курская государственная филармония. «Вспоминая Мастера». Творческая встреча с артисткой театра и кино Валентиной Титовой, известной по кинокартинам «Дни Турбиных», «Большая перемена», «Любить по-русски», а также «Метель» (по повести А. Пушкина с музыкой Г. Свиридова).

9-10 декабря. Детская школа искусств № 1. XXII детская хоровая ассамблея им. Г.В. Свиридова «Береги свою планету, ведь другой похожей нет!». Ожидается приезд гостей из Железногорска, Липецка, Красногорска, Балашихи Московской обл., Кропоткина, Санкт-Петербурга. Впервые примут участие хоровые коллективы из Брянска, Орла, Щёлково Московской обл.

14-15 декабря. Курская государственная филармония. XIII Международная студенческая научно-практическая конференция «Свиридовские чтения», на которой выступят с докладами студенты, магистранты, музыковеды России, Республики Беларусь, Украины, Луганской Народной Республики. Тема конференции: «Октябрьская революция 1917 года. Влияние на ход развития культуры России и творчество Г.В. Свиридова».

Закрытие фестиваля состоится традиционно в день рождения Георгия Васильевича Свиридова – 16 декабря, в 17.00 в Курской государственной филармонии. Выступит Московский государственный академический камерный хор под руководством Владимира Минина. В концерте прозвучат произведения С. Рахманинова, Г. Малер, Дж. Россини и, конечно же, Г. Свиридова.



