Сбербанк помог вернуть клиентам налоги на 3 млрд рублей

Более 25 тысяч клиентов Сбербанка вернули налоги почти на 3 млрд рублей, воспользовались сервисом по возврату НДФЛ. Услуга была запущена год назад.

Налоги можно вернуть, если клиент покупал жильё, оплачивал обучение или лечение, оформлял продукты страхования жизни, делал взносы в негосударственный пенсионный фонд или открыл индивидуальный инвестиционный счет.





- Благодаря сервису Сбербанка, клиенту не нужно тратить время на заполнение налоговых деклараций. Ему достаточно оставить заявку на сайте – с ним свяжется личный консультант для уточнения деталей, после чего сам заполнит декларацию, а при заказе «максимального пакета» ещё и подаст ее в налоговую. После завершения налоговой проверки клиент получит деньги на карту, – рассказывает и.о. директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Максим Степочкин. – Наиболее популярный повод для возврата налогов – это вычет процентов по ипотеке и имущественный вычет. В 2017 году количество предоставленных Сбербанком ипотечных кредитов достигло рекордных показателей, поэтому мы ожидаем, что в следующем году сервис возврата налогов будет еще более востребован.





Выдачи жилищных кредитов в 2017 году по стране на 40% превысили показатель прошлого года и достигли на 1 ноября 2017 года 797 млрд рублей. Напомним, что ипотечный кредитный портфель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк достиг 95,4 млрд рублей. Из этого объема 33,1 млрд рублей приходится на Воронежскую область. Средняя сумма ипотечного кредита составляет 1 млн 245 тыс. рублей. 32% всех ипотечных кредитов Центрально-Черноземного банка приходится на строящееся жилье.









Подробнее об услуге можно прочитать на сайте « Возврат налогов онлайн ».























