На улице Энгельса "паровозиком" столкнулись 5 машин

14 ноября вечером на улице Энгельса Курска произошло массовое ДТП - его участниками стали сразу 5 автомобилей. По информации Госавтоинспекции, всё началось с того, что 18-летний водитель «Мицубиси Лансер» столкнулся с автомобилем "Рено Лагуна". Тот в свою очередь врезался в ВАЗ-2112. Отечественная легковушка протаранила "Форд Фокус", а его отбросило на "Фольксваген Гольф". Все автомобили двигались в попутном направлении, получился, так называемый "паровозик". В результате ДТП травмы получили водители четырех транспортных средств, избежал ранения только молодой человек, находившийся за рулем "Лансера".



