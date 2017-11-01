Двое неадекватных курян за сутки 100 раз позвонили в «Службу спасения»

За минувшие сутки в «Службу спасения 112» поступило почти 3 тысячи звонков, около тысячи из них ложные, еще более 100 - детская шалость. Как сообщили в пресс-службе МЧС, с одного мобильного позвонили 12 раз. Выяснилось, что бабушка дала телефон маленькому внуку. Ребенок нажимал кнопки и дозвонился в 112. Диспетчер пообщался с женщиной и посоветовал забрать телефон у малыша. В спасательном ведомстве отметили: чаще всего дети балуются звонками на номер 112 на каникулах. Родителей призывают объяснить, чем может обернуться подобная шутка. Периодически в "Службу спасения" звонят психически нездоровые или неадекватные люди. Так, два жителя Сеймского округа за сутки позвонили порядка 100 раз. При этом мужчины молчали или оскорбляли диспетчеров. Информацию об этих фактах передали в правоохранительные органы, сотрудники которых проведут профилактическую беседу.

Вчера, 14:06 К списку новостей