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Драмтеатр готовит премьеру комедии "Чужой ребенок"

Вчера, 15:08
Драмтеатр готовит премьеру комедии
9 декабря в драмтеатре имени Пушкина состоится премьера спектакля «Чужой ребёнок» по пьесе Василия Шкваркина. Это ретро комедия в двух действиях. Пьеса была написана в 1933 году. На нее сразу обратили внимание театры — только в первый год ее поставили 500 раз!
Действие спектакля происходит на даче под Москвой в начале 30-х. Юная актриса, окруженная множеством ухажеров, озабочена одним: как сыграть свою первую роль – девушки с незаконнорождённым ребенком, самой не пережив этого? Случай дает ей такую возможность! 

 

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