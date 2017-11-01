Сегодня в селе Ржава Глушковского района торжественно ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью более 31 километра. Благодаря этому газопроводу газифицированы семь последних населенных пунктов Глушковского района. Синхронно здесь построили внутрипоселковые газораспределительные сети. Ввод объектов позволит газифицировать 436 домовладений и перевести на газ 8 котельных объектов социально-культурного назначения. В областной администрации отметили, что теперь Глушковский район газифицирован на 100%. В этом году в Курской области запланировано построить 300 километров газораспределительных сетей, газифицировать более 5 тысяч домовладений, перевести на газ 12 котельных.