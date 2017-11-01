поиск по сайту
 

Глушковский район газифицирован на 100%

Вчера, 16:38
Глушковский район газифицирован на 100%
Сегодня в селе Ржава Глушковского района торжественно ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью более 31 километра. Благодаря этому газопроводу газифицированы семь последних населенных пунктов Глушковского района. Синхронно здесь построили внутрипоселковые газораспределительные сети. Ввод объектов позволит газифицировать 436 домовладений и перевести на газ 8 котельных объектов социально-культурного назначения. В областной администрации отметили, что теперь Глушковский район газифицирован на 100%. В этом году в Курской области запланировано построить 300 километров газораспределительных сетей, газифицировать более 5 тысяч домовладений, перевести на газ 12 котельных.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама