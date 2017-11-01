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Задержанный за кражу курянин оказался злостным алиментщиком

Вчера, 17:01
Задержанный за кражу курянин оказался злостным алиментщиком
Курянин, попавшийся на краже, оказался еще и злостным алиментщиком. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение: в одном из магазинов города двое неизвестных похитили женскую сумку и скрылись. Недалеко от места кражи сотрудники задержали двух мужчин, подходивших под описание. Выяснилось, что местные жители 27 и 37 лет уже разыскивались за преступление, совершенное ранее, а один из них – еще и за уклонение от уплаты алиментов. 27-летний курянин задолжал более 80 тысяч рублей на содержание своего ребенка. 
На мужчину составили административный протокол, суд приговорил его к 40 часам обязательных работ. Если же курянин не погасит долги по алиментам, ему грозит уголовная ответственность, впрочем, наказание за кражу тоже не отменяли. 

 

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