Задержанный за кражу курянин оказался злостным алиментщиком

Курянин, попавшийся на краже, оказался еще и злостным алиментщиком. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение: в одном из магазинов города двое неизвестных похитили женскую сумку и скрылись. Недалеко от места кражи сотрудники задержали двух мужчин, подходивших под описание. Выяснилось, что местные жители 27 и 37 лет уже разыскивались за преступление, совершенное ранее, а один из них – еще и за уклонение от уплаты алиментов. 27-летний курянин задолжал более 80 тысяч рублей на содержание своего ребенка.

На мужчину составили административный протокол, суд приговорил его к 40 часам обязательных работ. Если же курянин не погасит долги по алиментам, ему грозит уголовная ответственность, впрочем, наказание за кражу тоже не отменяли.



