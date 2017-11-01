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Угодивших в вытрезвитель железногорцев будут угощать мороженым

Сегодня, 08:01
Угодивших в вытрезвитель железногорцев будут угощать мороженым
В Железногорске открыли частный вытрезвитель. Как пишет издание «Эхо недели», сюда пациент сможет приехать только после составления протокола полицейскими и экспертизы. Медицинская помощь в вытрезвителе не оказывается, но если прибывшему станет совсем плохо, персонал вызовет «скорую». Пребывание в этом учреждении будет платным. Клиента, если он того пожелает, угостят минеральной водой, отмоют, почистят, уложат спать, а утром угостят мороженым. На приглашение посетить открывшийся вытрезвитель представители железногорской администрации и органов правопорядка не откликнулись.

 

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