Угодивших в вытрезвитель железногорцев будут угощать мороженым
Сегодня, 08:01
В Железногорске открыли частный вытрезвитель. Как пишет издание «Эхо недели», сюда пациент сможет приехать только после составления протокола полицейскими и экспертизы. Медицинская помощь в вытрезвителе не оказывается, но если прибывшему станет совсем плохо, персонал вызовет «скорую». Пребывание в этом учреждении будет платным. Клиента, если он того пожелает, угостят минеральной водой, отмоют, почистят, уложат спать, а утром угостят мороженым. На приглашение посетить открывшийся вытрезвитель представители железногорской администрации и органов правопорядка не откликнулись.