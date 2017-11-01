МВД необходимо всерьез взяться за Поздышева

Зампред Центробанка Василий Поздышев снова привлек внимание силовиков. Если летом ему удалось отбиться от Генпрокуратуры, то теперь им всерьез заинтересовалось МВД. Ведомство не только отказалось заводить уголовное дело в отношении банка «Югра», но и вызвало его на беседу, - сообщает«Наша Версия».

Говорят, Поздышеву придется отвечать не весьма неприятные вопросы. Впрочем, чиновник сам допустил такую ситуацию. Претензии Поздышева в отношении «Югры» не были обоснованы, а недавно появились слухи о его скорой отставке.

Напомним о роли чиновника в перекройке банковского сектора. Конечно, силовики не могли не узнать о двойном гражданстве чиновника и о получении откатов от представителей сектора. Летом силовики хотели побеседовать с зампредом, но он поспешно сбежал за границу.

Вернувшись в Россию, Поздышев оценил спасение «Открытие» и «Бинбанка» в 800-820 млрд. долларов. Удивительная активность для того, кто рискует своей свободой. Помимо этого, силовики не могли не учесть и общественное мнение о деятельности Поздышева. Последние месяцы часто упоминается о выдаивании Поздышевым банковского сектора.

Как сообщают в телеграмм-канале «Финансовый Караульный», планы Поздышева — разворовать крупнейшие банки страны и «свалить с тонущего корабля». Авторы канала отмечают, в подобных случаях таким жуликам как Поздышев всегда кто-то да мешает. Сам Поздышев пока никак не отреагировал на столь жесткое высказывание.

Недавно Поздышев попался на откровенной лжи. Он сообщил журналистам, что Центробанк обращался в МВД по поводу деятельности «Югры». В министерстве опровергли эту информацию.

Похоже, что Поздышев уже не различает правду и вымысел, но Уголовный кодекс и не таких деятелей возвращал к реальности.





Источник материала - https://versia.ru/mvd-pora-rassledovat-sxemy-pozdysheva