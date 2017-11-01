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Футболисты «Авангарда» устроят встречу с болельщиками

Сегодня, 11:59
Футболисты «Авангарда» устроят встречу с болельщиками
В воскресенье, 19 ноября, в областном Дворце молодежи состоится встреча футболистов курского «Авангарда» с болельщиками. В ней будут участвовать не только игроки основы и тренеры, но и дублирующий состав, воспитанники спортивной школы и их родители. Игрокам дубля «Авангарда» вручат серебряные медали третьего дивизиона «Черноземье», наставников отметят ведомственными наградами, а Денис Синяев, который провел 400 матчей за клуб, получит памятный подарок. Напомним, основная команда сейчас выступает в подэлитном дивизионе - ФНЛ, в Кубке страны клуб превзошел свой лучший результат - пробился в четвертьфинал. Начало встречи с «Авангардом» 19 ноября в 17 часов. 

 

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