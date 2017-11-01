На одном перекрестке проспекта Клыкова за вечер в двух ДТП пострадали три человека

Накануне вечером на проспекте Клыкова за полтора часа произошли две серьезные аварии, в которых пострадали три человека. Как говорится в сводке Госавтоинспекции, первое ДТП произошло примерно в 21:40 на регулируемом перекрестке возле дома №39«Б». Дорогу не поделили ВАЗ-21099 и «Рено Логан». 26-летнюю автомобилистку, находившуюся за рулем "Рено", и 20-летнюю пассажирку ВАЗа с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю городскую больницу.

Примерно в 23:10 на том же перекрестке, возле дома №39 «Б» по проспектк Клыкова не разъехались «Фольксваген Джетта» и опять же «Рено Логан». 19-летнего водителя "Логана" госпитализировали.