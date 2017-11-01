В Железногорске открыли скейт-парк

В Железногорске стало одним спортсооружением больше – любителям экстрима подарили новую площадку. Излюбленное место скейтбордистов, роллеров, велосипедистов, что за администрацией города, обновили. Поверхность для катания покрыта влагостойкой ламинированной фанерой с антискользящим покрытием, здесь поставили ограждение, установили видеонаблюдение, освещение, скамейки. На обустройство скейт-парка более 4 миллионов рублей выделил спонсор. Площадка соответствует стандартам сертификации не только России, но и Европы. По словам представителя областной Федерации экстремального спорта и скейтбординга Александра Митина, в Железногорске экстримом увлекаются всего 15 человек. Но есть специализированная школа.