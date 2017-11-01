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Курянин требовал у 11-летних школьниц интимные фото и видео

Сегодня, 12:33
Курянин требовал у 11-летних школьниц интимные фото и видео
В отношении 26-летнего жителя Курска возбуждено уголовное дело, его подозревают в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Как сообщили в СК, в июне мужчина в переписке через социальную сеть «ВКонтакте» шантажом заставил 11-летнюю девочку, проживающую в Екатеринбурге, сделать свои интимные фотографии и направить ему. Мать потерпевшей обратилась с заявлением о совершенном преступлении. Это уже второй эпизод совершения этим жителем Курска преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки. Ранее аналогичным способом он заставлял 11-летнюю жительницу Московской области предоставить ему свои фото и видеоматериалы интимного содержания.
Уголовные дела соединены в одно производство. Мужчина находится под домашним арестом. Следователи выясняют все обстоятельства преступлений. 

 

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