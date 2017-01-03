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В Курске возбуждено уголовное дело за мошенничество при капремонте

Сегодня, 12:51
В Курске возбуждено уголовное дело за мошенничество при капремонте
Прокуратура Курска выявила нарушения при выполнении капитального ремонта многоквартирного жилого дома. Как сообщили в надзорном ведомстве, прошлой весной Фонд капремонта заключил договор со строительной организацией. В контракте оговаривалось, что ремонту подлежали фасад, кровля, инженерные системы и фундамент дома, расположенного на Краснознаменной. Подрядчик исполнил свои обязательства  - говорилось в акте выполненных работ, который был подписан руководителем строительной организации и представителем ООО «ТехСтройНадзор». Однако выяснилось, что объемы фактически выполненных работ завышены, а в акт внесены заведомо ложные сведения. Фонду капремонта причинен ущерб в размере более 600 тыс. руб.
На основании материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении руководителя строительной организации уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере".
Кроме того сейчас проводится предварительное расследование по уголовному делу о мошенничестве в отношении сотрудников ООО «ТехСтройНадзор», которые осуществляли строительный контроль за качеством и полнотой выполненных работ. 
Результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.

 

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