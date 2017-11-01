Курянина осудили на 6 лет за "угощение" подростка марихуаной

В Беловском районе молодой человек отправится в тюрьму за склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических веществ. Как сообщили в УМВД, 21-летний курянин познакомился с подростком и предложил ему попробовать марихуану. Старший товарищ убеждал его, что от одного раза зависимости не появится, а если ему понравится, тогда парень всегда может обращаться за очередной порцией. Наркотики злоумышленник заготовил заранее, сорвав на заброшенном пустыре. Полицейские получили информацию о готовящемся преступлении. Подозреваемого задержали. Подростка поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. С ним проводятся профилактические мероприятия, чтобы в дальнейшем уберечь от пагубного влияния наркотиков и алкоголя.

Пустырь, где были собраны наркотические вещества, уже обработан гербицидами, имеющиеся всходы уничтожены. За склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков, а также их изготовление и хранение мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.