Осужден еще один участник убийств криминальных авторитетов Шопена и Украины

Второй участник убийств курских криминальных авторитетов «Шопена» и «Украины» услышал приговор суда. Напомним, первым был 38-летний Руслан Сибилев, известный в преступных кругах как Робот. Он на 19 лет отправился в колонию особого режима. Сегодня стало известно о том, что 38-летнему Алексею Хандоцкому назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года. Как сообщили в СК, осужденный был соучастником тяжких и особо тяжких преступлений в период с 2010-го по 2013-й годы (покушение на убийство, убийство двух лиц, незаконный оборот оружия, причинение тяжкого вреда здоровью). В ходе следствия Хандоцкий заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что было учтено судом.



