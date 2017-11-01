поиск по сайту
 

В Курской области выбрали лучшего спасателя

Сегодня, 08:07
В Курской области выбрали лучшего спасателя
Сотрудник Аварийно-спасательной службы Курской области Евгений Лифинцев был признан лучшим спасателем области по итогам конкурса профмастерства «Созвездие мужества». Как рассказали в пресс-службе МЧС, Евгений — единственный в нашем регионе спасатель международного класса. По всей стране насчитывается чуть более 200 специалистов такого уровня. Испытания на получение этого звания курянин проходил в подмосковном Ногинске. Во время экзамена Лифинцеву пришлось искать и спасать людей, оказавшихся под завалами, ликвидировать последствия ДТП, эвакуировать пострадавших с верхних этажей горящего здания, спасать утопающих. Чтобы получить такую квалификацию, необходимо иметь не менее восьми рабочих специальностей, высшее образование, владеть иностранным языком, выполнять на «отлично» физические нормативы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама