В Курской области выбрали лучшего спасателя

Сотрудник Аварийно-спасательной службы Курской области Евгений Лифинцев был признан лучшим спасателем области по итогам конкурса профмастерства «Созвездие мужества». Как рассказали в пресс-службе МЧС, Евгений — единственный в нашем регионе спасатель международного класса. По всей стране насчитывается чуть более 200 специалистов такого уровня. Испытания на получение этого звания курянин проходил в подмосковном Ногинске. Во время экзамена Лифинцеву пришлось искать и спасать людей, оказавшихся под завалами, ликвидировать последствия ДТП, эвакуировать пострадавших с верхних этажей горящего здания, спасать утопающих. Чтобы получить такую квалификацию, необходимо иметь не менее восьми рабочих специальностей, высшее образование, владеть иностранным языком, выполнять на «отлично» физические нормативы.



