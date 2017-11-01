В Курской области ограничат продажу алкоголя 1 июня и 1 сентября

В Курской области вводят дополнительные ограничения на продажу алкоголя в День знаний, 1 сентября, и в Международный день защиты детей, 1 июня. Правда, выпить взрослые смогут - в кафе и ресторанах. Нововведения утвердили на заседании постоянного комитета Курской областной Думы по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике. Как пояснили в региональном парламенте, необходимость подобных ограничений вызвана изменениями в федеральном законодательстве. Теперь поправки должны утвердить на очередном заседании облдумы.