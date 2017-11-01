В 12 курских школах отремонтируют спортзалы

Власти Курской области утвердили список школьных спортзалов, которые капитально отремонтируют в 2018 году. Все они расположены в сельской местности. Ремонт проведут в Вишневской средней общеобразовательной школе Беловского района; Мало-Каменской средней общеобразовательной школе Большесолдатского района; Нижнемордокской средней общеобразовательной школе Глушковского района; Кармановской средней общеобразовательной школе Железногорского района; Зоринской основной общеобразовательной школе Курского района; 2-Засеймской средней общеобразовательной школе Мантуровского района; Вышнереутчанской средней общеобразовательной школе Медвенского района; Рыбинобудской средней общеобразовательной школе Обоянского района; Первомайской основной общеобразовательной школе Поныровского района; Степановском филиале Ивановской средней общеобразовательной школе Рыльского района; Леженской основной общеобразовательной школе Тимского района; «Миленинской основной общеобразовательной школе Фатежского района.

Будущий ремонт школьных спортзалов в Курской области обусловлен задачей, поставленной Президентом: «современный оснащенный спортзал должен быть в каждом учебном заведении. Заниматься должны все без исключения». В областной администрации отметили, на базе каждой общеобразовательной школы, имеющей отремонтированный спортзал, будут созданы спортивные клубы и центры спортивно-оздоровительной работы в сельских населенных пунктах.