ЦДМ организует 18 ноября встречу с блогером Натальев Берсеневой
Вчера, 23:19
18 ноября в рамках детско-юношеского проекта «ЦДМ-ONLINE» в Центральном
Детском Магазине на Лубянке (Москва) пройдет встреча с популярнейшим
интернет-блогером Берсиком (Натальей Берсеневой). Это уже третья гостья,
которая расскажет поклонникам о своем хобби и как его реализовывать на
канале Ютуб.
Как пишет
«КП», Наталья приобрела широкую известность у детей и подростков
многочисленными роликами о куклах. Ее личная авторская коллекция
превышает 400 экземпляров. Кого в ней только нет – модных красоток из
MonsterHigh, EverAfterHigh, Disney и т.д. На своем канале BersReview
девочка увлекательно рассказывает о кукольных новинках,
fashion-аксессуарах, а также приглашает гостей для дуэтов. 18 ноября в
14.00 в ЦДМ на Лубянке Берсик поделится опытом по созданию видеоблога,
ответит на вопросы многочисленных поклонников, вручит арт-открытки и
подарки от ЦДМ.
Ранее героями проекта «ЦДМ-ONLINE» стали два
других популярных видеоблогера AnnyMay и Саша Спилберг. В качестве
зрителей уже приняло участие более 5 тыс. детей. По словам советника
президента по внешним коммуникациям «Галс-Девелопмент» (собственник ЦДМ)
Ирины Бурдельной, «ЦДМ-ONLINE» является новым форматом знакомства и
общения фанатов со своими кумирами из интернета. При этом каждая встреча
проходит в дружелюбной атмосфере с приятным общением, полезными
советами и новыми знакомствами.