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ЦДМ организует 18 ноября встречу с блогером Натальев Берсеневой

Вчера, 23:19
ЦДМ организует 18 ноября встречу с блогером Натальев Берсеневой
  18 ноября в рамках детско-юношеского проекта «ЦДМ-ONLINE» в Центральном Детском Магазине на Лубянке (Москва) пройдет встреча с популярнейшим интернет-блогером Берсиком (Натальей Берсеневой). Это уже третья гостья, которая расскажет поклонникам о своем хобби и как его реализовывать на канале Ютуб.
  Как  пишет  «КП», Наталья приобрела широкую известность у детей и подростков многочисленными роликами о куклах. Ее личная авторская коллекция превышает 400 экземпляров. Кого в ней только нет – модных красоток из MonsterHigh, EverAfterHigh, Disney и т.д. На своем канале BersReview девочка увлекательно рассказывает о кукольных новинках, fashion-аксессуарах, а также приглашает гостей для дуэтов. 18 ноября в 14.00 в ЦДМ на Лубянке Берсик поделится опытом по созданию видеоблога, ответит на вопросы многочисленных поклонников, вручит арт-открытки и подарки от ЦДМ.
  Ранее героями проекта «ЦДМ-ONLINE» стали два других популярных видеоблогера AnnyMay и Саша Спилберг. В качестве зрителей уже приняло участие более 5 тыс. детей. По словам советника президента по внешним коммуникациям «Галс-Девелопмент» (собственник ЦДМ) Ирины Бурдельной, «ЦДМ-ONLINE» является новым форматом знакомства и общения фанатов со своими кумирами из интернета. При этом каждая встреча проходит в дружелюбной атмосфере с приятным общением, полезными советами и новыми знакомствами.

 

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