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В Обояни в пожаре погибла пенсионерка

Сегодня, 11:47
В Обояни в пожаре погибла пенсионерка

Сегодня ночью в Обояни загорелась квартира. На место происшествия направились все экстренные службы. Пожарным потребовалось несколько минут, чтобы полностью ликвидировать пламя. В однокомнатной квартире повреждение получили вещи и стены. В жилище нашли тело 75-летней хозяйки квартиры. Как сообщили в пресс-службе МЧС, женщина проживала одна под присмотром соцработников, много курила. Скорее всего, это обстоятельство и привело к трагедии. Сотрудникам МЧС удалось спасти ее соседку – 90-летнюю женщину.

 

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