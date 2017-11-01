В Обояни в пожаре погибла пенсионерка

Сегодня ночью в Обояни загорелась квартира. На место происшествия направились все экстренные службы. Пожарным потребовалось несколько минут, чтобы полностью ликвидировать пламя. В однокомнатной квартире повреждение получили вещи и стены. В жилище нашли тело 75-летней хозяйки квартиры. Как сообщили в пресс-службе МЧС, женщина проживала одна под присмотром соцработников, много курила. Скорее всего, это обстоятельство и привело к трагедии. Сотрудникам МЧС удалось спасти ее соседку – 90-летнюю женщину.