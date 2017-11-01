В Курске к отопительному сезону до сих пор не готовы более 150 домов

Более 150 домов, присоединенных к тепловым сетям Курского филиала «Квадры», до сих пор не подготовлены управляющими компаниями к отопительному сезону. Об этом сообщил управляющий директор филиала Александр Воронин. Он отметил, что неподготовленное к зиме оборудование даже одного дома, подключенного к системе централизованного теплоснабжения, снижает качество подачи тепла не только в квартиры его жителей, но и в соседние дома. Такая ситуация имела место, в частности, в микрорайоне КЗТЗ - пояснили в компании. В начале октября здесь возник массовый сбой гидравлического режима из-за подключения к теплоснабжению не подготовленных управляющими компаниями домов. Специалистам «Квадры» понадобилось несколько дней, чтобы восстановить параметры сети. Теплоэнергетики направили список домов, теплоузлы которых до сих пор не готовы к отопительному сезону, в прокуратуру и комитет ЖКХ Курска для правовой оценки действий обслуживающих их управляющих организаций.



