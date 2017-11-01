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На проспекте Кулакова в ДТП пострадала пассажирка автобуса

Сегодня, 12:14
На проспекте Кулакова в ДТП пострадала пассажирка автобуса
Вечером 16 ноября на проспекте Кулакова Курска произошла авария с участием трех транспортных средств, в том числе с автобусом. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля «Мерседес» при перестроении в правую полосу не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ПАЗом. Автобус вынесло на припаркованный на стоянке «Шевроле Лачетти». Травмы получила 43-летняя пассажирка ПАЗа, ее с ушибами доставили в больницу. Подчеркивается, что водители были трезвы.

 

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