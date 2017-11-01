В Курске проведут пешеходные рейды

16 ноября на проспекте Клыкова Курска 20-летняя девушка, переходившая дорогу по «зебре», попала под колёса автомобиля «Шевроле Ланос». Пострадавшую с ранением доставили в больницу.

ДТП с участием пешеходов в сводках Госавтоинспекции фигурируют практически каждый день. В целях профилактики подобных аварий в предстоящие выходные в Курске устроят рейды по пешеходным переходам.

Автоинспекторы призывают водителей сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, пропускать пешеходов. Пешеходам же напомнили: переходить дорогу нужно в предназначенных для этого местах. Более того, пешеходный переход не всегда гарантирует полную безопасность. В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.



