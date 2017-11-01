Курянин прокутил 300 тысяч рублей с карты приятеля

Курские полицейские раскрыли крупную кражу денег с банковской карты. Как сообщили в УМВД, потерпевший – уроженец Севера - приехал в Щигровский район, чтобы купить дом. Там он познакомился с 26-летним местным жителем. Во время застолья мужчина несколько раз расплачивался картой, при этом открыто вводил пин-код. Это заметил подозреваемый и похитил карту. Чтобы новый знакомый не знал о снятии денег, злоумышленник похитил его мобильный телефон, на который приходили оповещения о состоянии баланса. Щигровец потратил почти 300 тысяч рублей за несколько дней, посещая развлекательные заведения Курска. Потерпевший узнал о преступлении только, когда пришел в банк и проверил баланс. Полицейские отследили маршрут продвижения средств и места, где снимались деньги. На основании собранных доказательств установили причастного к преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.