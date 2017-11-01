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Под Курском в столкновении трех машин погиб водитель

Сегодня, 15:48
Под Курском в столкновении трех машин погиб водитель
Сегодня в Курской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, в которой погиб человек. ДТП произошло примерно в 11.30 в Советском районе на 102-м километре трассы "Курск – Воронеж – Борисоглебск". Столкнулись две легковушки и грузовик. По информации Госавтоинспекции, а автомобиле «Хендай» выезжал со второстепенной дороги со стороны поселка Кшенский. По предварительным данным, легковушка не предоставила преимущество самосвалу. После столкновения грузовик врезался во встречную «Ладу Ларгус». 47-летний водитель "Лады" погиб на месте.

 

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