График отключений электроэнергии на этой неделе

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 24 ноября с 9-00 до 16-00: ул. Яблоневая, Монастырская балка, ул. Селиховская; 1,2 Тихая, проспект Клыкова 1А, 101, 103, 105, ул. Сумская 94А, 97-123, 136-144, ул. Черняховского 29-31, 31А, Краснополянские переулки, ул. Автодромная; 1 – 4 Автодромный переулки, ул. Малиновая, ул. Овечкина, ул. Бочарова, ул. Литовская д.35А-55; 5 – 7 Даньшенские переулки

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 24 ноября с 9-00 до 16-00: Берёзовая д. 2 - 20; 1- 33, ул. 9-й Лог, ул. 3-й Понизовский переулок, ул. Понизовка 52/9, ул. Иванова 10 – 30, ул. Фомина 5 – 16, ул. Тропинка 55 - 65, ул. 1-й Озёрный переулок, ул. 2-й Озёрный переулок.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

23 ноября с 13-30 до 16-00: ул. Республиканская 52Б, ул. Союзная 71А, 71Б, 71В, 71Г,

21.11.2017 с 9.00- 13.00: ул. Стрелецкая Набережная 2-14, 19-83, ул. Комсомольская 3-37, 6-20;

Комсомольский переулок 1-7, 7-7в, ул. Гунатовская 3-11;

22.11.2017 с 9.00- 16.00: Комсомольский переулок д. 1-23, 2-26, ул. Лазурная д. 4-64, 1-71,

Комсомольский переулок д. 5-55, 6-52, ул. Луговская д. 1-69, 2-96,

ул. Тимская д. 3-21, 2-82, Борзеновский переулок д. 1-21, 10-46,

ул. Курбатовка д. 2-64; 2-6 Тимский переулок, Комсомольский переулок д. 9-33, 32-70, ул. Комсомольская д. 43-81, 22-66, Кривецкий переулок д. 11-23, 12-14

3 Комсомольский переулок д. 53, Малый Кривецкий переулок д. 1-9, 2-20.

С 20 по 24 ноября с 9-00 до 16-00: ул. Коллективная д. 2-28, 30-84; 1 Агрегатный переулок д. 3-18, 3-25;

2 Агрегатный переулок д. 4-14, 3-11.

Тел. для справок: 26-32-10



