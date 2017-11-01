поиск по сайту
 

Юный барабанщик из Курска участвует в телешоу «Синяя птица»

Сегодня, 16:37
Юный барабанщик из Курска участвует в телешоу «Синяя птица»
В Москве на канале «Россия 1» прошли съёмки отборочных туров 3-го сезона конкурса юных талантов «Синяя птица». Участие в нем принял и наш земляк – воспитанник ДШИ № 6 Даниил Гулевич. Он играет на ударных. Даниил Гулевич выступил с пианисткой из Белоруссии Софией Курлович с произведением американского джазмена Дейва Брубека «Take Five». Напомним, прошлой осенью юный курянин участвовал в телепроекте «Лучше всех» на Первом канале. На шоу мальчик продемонстрировал виртуозное владение барабанными палочками не только зрителям, но и известным рок-музыкантам Гарику Сукачеву и Сергею Галанину. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама