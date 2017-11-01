Юный барабанщик из Курска участвует в телешоу «Синяя птица»

В Москве на канале «Россия 1» прошли съёмки отборочных туров 3-го сезона конкурса юных талантов «Синяя птица». Участие в нем принял и наш земляк – воспитанник ДШИ № 6 Даниил Гулевич. Он играет на ударных. Даниил Гулевич выступил с пианисткой из Белоруссии Софией Курлович с произведением американского джазмена Дейва Брубека «Take Five». Напомним, прошлой осенью юный курянин участвовал в телепроекте «Лучше всех» на Первом канале. На шоу мальчик продемонстрировал виртуозное владение барабанными палочками не только зрителям, но и известным рок-музыкантам Гарику Сукачеву и Сергею Галанину.