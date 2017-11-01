Курску на уличное освещение нужен миллиард

Прокуратура Курска направила мэру города представление «об устранении нарушений действующего законодательства, допущенных при исполнении энергосервисных мероприятий». Как пояснил первый заместитель главы горадминистрации Сергей Малахов, нарекания у надзорного ведомства вызвало, прежде всего, качество уличного освещения и несоответствие его нормативам. По словам Малахова, городские власти готовы до 24 ноября провести полномасштабную экспертизу с привлечением специалистов Всероссийского НИИ световых исследований им. Вавилова. Как отметил представитель горадминистрации, в Курске 724 улицы оборудованы системой наружного освещения. Обследование, проведенное в прошлом году, показало, что в целом по городу работают около 94% светильников. Федеральное законодательство требует не менее 95%. Чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо капитально отремонтировать и реконструировать более 600 км кабельных и воздушных линий электропередач, на это потребуется порядка 1 миллиарда рублей. В случае ежегодного выделения целевого финансирования выполнить эти работы можно будет поэтапно - отметил Малахов.