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Сегодня в Курске стартует чемпионат «Молодые профессионалы»

Вчера, 08:10
Сегодня в Курске стартует чемпионат «Молодые профессионалы»
Сегодня в областном Дворце молодежи стартует региональный чемпионат WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). Его цель - популяризация рабочих профессий. За звание лучшего будут бороться 150 курян и представители других регионов - Московской и Тульской областей, Воронежа и Республики Коми. Чемпионат проводится по 15-ти компетенциям, среди них парикмахерское искусство, поварское дело, облицовка плиткой, сварочные технологии, эксплуатация сельхозмашин, кирпичная кладка, электромонтаж, выпечка хлебобулочных изделий,  спасательные работы, ремонт и обслуживание автомобилей, дошкольное воспитание. Соревнования пройдут на 7-ми площадках. Чемпионат продлится пять дней. Победители представят Курскую область в отборочных соревнованиях национального чемпионата WorldSkills Russia.

 

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