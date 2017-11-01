Сегодня в Курске стартует чемпионат «Молодые профессионалы»

Сегодня в областном Дворце молодежи стартует региональный чемпионат WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). Его цель - популяризация рабочих профессий. За звание лучшего будут бороться 150 курян и представители других регионов - Московской и Тульской областей, Воронежа и Республики Коми. Чемпионат проводится по 15-ти компетенциям, среди них парикмахерское искусство, поварское дело, облицовка плиткой, сварочные технологии, эксплуатация сельхозмашин, кирпичная кладка, электромонтаж, выпечка хлебобулочных изделий, спасательные работы, ремонт и обслуживание автомобилей, дошкольное воспитание. Соревнования пройдут на 7-ми площадках. Чемпионат продлится пять дней. Победители представят Курскую область в отборочных соревнованиях национального чемпионата WorldSkills Russia.







