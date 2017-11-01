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На проспекте Дериглазова открыли полицейский участок

Сегодня, 17:25
На проспекте Дериглазова открыли полицейский участок
Сегодня в Курске на проспекте Дериглазова, 33, открылся новый участковый пункт полиции. С новосельем стражей порядка поздравили Глава города Николай Овчаров и начальник городского УМВД Олег Латунов. Теперь в Курске будет работать 29 участковых опорных пунктов. Для нового полицейского участка мэрия предоставила нежилое помещение площадью более 80 м2 на первом этаже многоэтажного жилого дома. В ходе капитального ремонта его частично перепланировали, установили пожарную сигнализацию. Новый пункт полиции оборудован всем необходимым, укомплектован мебелью и оргтехникой. Здесь будут работать шесть участковых и один инспектор ПДН.

 

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