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Курские студенты отправились на стажировку в Германию

Вчера, 08:06
Курские студенты отправились на стажировку в Германию
Куряне отправились на стажировку в Германию. 6 студентов факультета экономики и менеджмента КГУ поехали в Кооперативный государственный университет Мангейма. В программу входит изучение авторского курса по банковскому делу профессора Шлоттманна. Он будет вестись на английском языке, как для немецких, так и для наших студентов. Отмечается, что в процессе стажировки куряне ознакомятся с ведением банковского дела в Европейском союзе. 

 

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