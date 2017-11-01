Курские студенты отправились на стажировку в Германию

Куряне отправились на стажировку в Германию. 6 студентов факультета экономики и менеджмента КГУ поехали в Кооперативный государственный университет Мангейма. В программу входит изучение авторского курса по банковскому делу профессора Шлоттманна. Он будет вестись на английском языке, как для немецких, так и для наших студентов. Отмечается, что в процессе стажировки куряне ознакомятся с ведением банковского дела в Европейском союзе.