ПСБ и Mastercard объявили о старте нового сезона акции «Охота за золотом»

Полюбившаяся клиентам Промсвязьбанка акция «Охота за золотом» будет продолжена: ПСБ и Mastercard анонсировали второй сезон игры «Эпизод 2. На островах!». Акция продлится по 31 марта будущего года, на этот раз главным призом в ней заявлено путешествие.

Поймать удачу за хвост и отправиться всей семьей в настоящее путешествие смогут самые расторопные и азартные «охотники», которым удастся собрать все фрагменты карты сокровищ с разных островов. Непосредственно сама игровая карта с островами будет доступна пользователям в личном кабинете на сайте «Охоты за золотом». Приблизиться к главному призу позволят ходы, которые участники будут получать за покупки по карте Промсвязьбанка, или же выполнение определенных заданий, например, таких, как оплата телефона в мобильном банке.

По мнению руководителя блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Вячеслава Грицаенко, геймификация в общении с клиентами дает возможность предложить клиентам новую модель использования банковских продуктов и услуг.

В свою очередь Алексей Сураков, возглавляющий направление партнерских акций Промсвязьбанка, рассказал об особенностях новой версии «Охоты за золотом». По его словам, в новом эпизоде разработчики учли пожелания и отзывы клиентов, обновили дизайн и игровые механики: добавили мини-игры и новый главный приз – путешествие для всей семьи.

Узнать более подробно об условиях акции Промсвязьбанка Mastercard «Охота за золотом» можно на сайте банка. Сегодня, 20:08 К списку новостей