Утреннее шоу "Овсянка"

"Овсянка" - утреннее шоу Аллы Алёхиной, с 20 ноября 2017 года идущее по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 11 утра.

Фирменный рецепт "Овсянки":

исключительный позитив

бодрые хиты

обсуждение самых острых тем в рубрике "Посленовости"

книжное путешествие в рубрике "Абзац"

обзор премьерных фильмов в рубрике "Смотрим в оба"

наука для чайников без занудства

занимательные факты в рубрике "Изюм"

вояж не вставая с дивана в рубрике "Русо туристо"





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Просыпаемся с пользой и удовольствием!