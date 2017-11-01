Утреннее шоу "Овсянка"

"Овсянка" - утреннее шоу Аллы Алёхиной, с 20 ноября 2017 года идущее по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 11 утра.
Фирменный рецепт "Овсянки":
исключительный позитив
бодрые хиты
обсуждение самых острых тем в рубрике "Посленовости"
книжное путешествие в рубрике "Абзац"
обзор премьерных фильмов в рубрике "Смотрим в оба"
наука для чайников без занудства
занимательные факты в рубрике "Изюм"
вояж не вставая с дивана в рубрике "Русо туристо"
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Просыпаемся с пользой и удовольствием!