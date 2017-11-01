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Сбербанк запустил премиальные дебетовые карты «Мир»

Вчера, 11:30
Сбербанк запустил премиальные дебетовые карты «Мир»
Зарплатным клиентам Сбербанка стали доступны премиальные карты платёжной системы «Мир»: «Мир» Премиальная и   «Мир» Премиальная Плюс. 

Среди преимуществ премиальных карт «Мир» Сбербанка — моментальная оплата покупок в одно касание, денежные переводы в любое время суток, современные и удобные сервисы «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатёж», программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», бонусы которой можно обменять на скидки в магазинах-партнерах программы. У держателей премиальных карт «Мир» есть возможность оформить дополнительные карты, а также бесплатно подключить и использовать полный пакет услуги «Мобильный банк», в рамках которого банк информирует клиента обо всех операциях по карте. С картой «Мир» Премиальная Плюс также можно бесплатно снимать наличные в банкоматах других банков.
 
По премиальным картам «Мир» начисляются повышенные бонусы СПАСИБО. При оплате картой «Мир» Премиальная клиенту возвращается 10 % от стоимости оплаты такси и покупок на АЗС, 5 % — в кафе и ресторанах, 1,5 % — в супермаркетах. При оплате картой «Мир» Премиальная Плюс в кафе и ресторанах клиенту возвращается бонусами 10 % покупок, в супермаркетах — 5 % (при совершении операций на сумму не менее 150 тыс. руб. в месяц).  

- Сбербанк расширяет продуктовую линейку банковских карт платежной системы «Мир». К социальным, классическим и золотым картам «Мир», портфель которых на 10 ноября превысил 15 млн штук, сегодня мы добавляем премиальные карты «Мир», которые позволяют нашим клиентам существенно экономить при покупках и обеспечивают им высокий уровень комфорта, — отметила директор Дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова. – Мы продолжим расширять линейку и функциональность карточных продуктов платежной системы «Мир». 
 
Напомним, что количество карт национальной платежной системы «Мир», выпущенных Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк, превышает 683 тысячи. Большая часть  - 551 тысяча – уже выданы клиентам в рамках зарплатных проектов. В среднем это более  2000 карт ежедневно. На 307 тысяч карт уже производятся выплаты заработной платы и различных пособий. 

Значительная часть клиентов на территории Центрального Черноземья получают карты «Мир» непосредственно на предприятиях и в организациях – участниках зарплатных проектов Сбербанка. Также оформить карту национальной платежной системы «Мир» можно  в индивидуальном порядке в любом офисе Сбербанка.

 

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