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В Курске пожар унес жизнь 6-летнего ребенка

Вчера, 11:35
В Курске пожар унес жизнь 6-летнего ребенка
Накануне поздним вечером в деревне Жерновец Золотухинского района загорелся жилой дом. Пожарные устранили пламя в считанные минуты. Огонь успел уничтожить только крышу. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Однако днём ранее, ночью 18 ноября, в Курске пожар унёс жизнь 6-летнего ребёнка. Возгорание произошло в комнате одной из квартир на 6-м этаже 9-этажного кирпичного дома на улице Союзная. Оно было ликвидировано за 2 минуты. В одной из комнат повреждены мебель, вещи, закопчены стены. Спасатели сообщили о двух пострадавших. С ожогами в больнице сейчас находится 49-летняя женщина, которая также отравилась угарным газом. С ней был госпитализирован 6-летний ребенок. Его спасти не удалось. Причина трагедии устанавливается.

 

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