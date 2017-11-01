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На «зебре» под колёса иномарки попала 14-летняя курянка

Вчера, 11:36
На «зебре» под колёса иномарки попала 14-летняя курянка
Накануне в 6 часов вечера на пешеходном переходе по проспекту Клыкова пострадала 14-летняя курянка. Она попала под колёса автомобиля ХОНДА CR-V, которым управлял 58-летний водитель. Машина двигалась по проспекту со стороны улицы Бойцов 9-й дивизии в направлении Сумской. ДТП произошло напротив 35-го дома. Отмечается, что школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями пострадавшая была доставлена в больницу.

 

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