На «зебре» под колёса иномарки попала 14-летняя курянка

Накануне в 6 часов вечера на пешеходном переходе по проспекту Клыкова пострадала 14-летняя курянка. Она попала под колёса автомобиля ХОНДА CR-V, которым управлял 58-летний водитель. Машина двигалась по проспекту со стороны улицы Бойцов 9-й дивизии в направлении Сумской. ДТП произошло напротив 35-го дома. Отмечается, что школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями пострадавшая была доставлена в больницу.