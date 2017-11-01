Курянам предлагают потанцевать с собаками

В Курске запланирован турнир по танцу с собаками. Порода питомца значения не имеет. Выйти на паркет могут все: от овчарки до "двортерьера". Кроме того, беспородные собаки смогут поучаствовать в выставке. Также в программе соревнования по кинологическому фристайлу и многоборью. Турнир пройдёт 17 декабря в городском молодёжном центре "Гелиос". За неделю до старта прекратится приём заявок. В них следует указать ФИО хозяина, дисциплину, возраст четвероногого друга, его пол и кличку. Участникам танцевального поединка необходимо выслать также композицию, которая будет сопровождать выступление.