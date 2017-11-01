поиск по сайту
 

Курянам предлагают потанцевать с собаками

Вчера, 11:39
Курянам предлагают потанцевать с собаками
В Курске запланирован турнир по танцу с собаками. Порода питомца значения не имеет. Выйти на паркет могут все: от овчарки до "двортерьера". Кроме того, беспородные собаки смогут поучаствовать в выставке. Также в программе соревнования по кинологическому фристайлу и многоборью. Турнир пройдёт 17 декабря в городском молодёжном центре "Гелиос". За неделю до старта прекратится приём заявок. В них следует указать ФИО хозяина, дисциплину, возраст четвероногого друга, его пол и кличку. Участникам танцевального поединка необходимо выслать также композицию, которая будет сопровождать выступление.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама