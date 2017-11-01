Курское «Динамо» продолжило победную серию, обыграв «Спарту»

В подмосковном Видном курское "Динамо" продолжило победную серию, начатую со старта сезона, переиграв местную «Спарту&К» со счетом 95:71. Поначалу максимальное преимущество хозяек паркета доходило до 7 очков. Однако на первый перерыв с минимальным перевесом отправились уже курянки — 25:24, а к «экватору» поединка их отрыв увеличился до «плюс 6». Решающую точку в четвертом периоде поставила Эпифания Принс — 95:71. Сразу у семи игроков «Динамо» оказались двузначные показатели. В итоге подопечные Лукаса Мондело одержали 6-ю победу подряд в «регулярке», как и чемпион страны — УГМК. Следующий матч в премьер-лиге курянки проведут дома в субботу, 26 ноября, с МБА из Москвы, а ранее, в среду, 22 ноября, им предстоит выездное продолжение предварительного этапа женской Евролиги с французским «Буржем».















