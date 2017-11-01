Украинец нарушил границу ради рыбалки в Курской области

Курские пограничники задержали гражданина Украины, который незаконно пересек государственную границу на моторной лодке. Его поймали в районе села Троицкое Кореневского района. При задержании украинец попытался скрыться. В ходе разбирательства установлено, что он умышленно нарушил государственную границу, чтобы наловить рыбы. Украинца задержали для выяснения обстоятельств совершения правонарушения.

Добавим, что еще одного нарушителя границы задержали в Теткино Глушковского района. Как отметили в Погрануправлении, правонарушение «было совершено с применением ухищрений». Задержанным оказался гражданин Украины, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности в России и не имел разрешения на въезд в нашу страну.