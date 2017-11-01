В детсаду Курчатова насекомых травили при воспитанниках

В прокуратуру поступило обращение жительницы Курчатова о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду, в котором воспитывается ее ребенок. Как пояснили в надзорном ведомстве, в октябре на основании договора специализированная организация провела дезинсекцию пищеблока дошкольного учреждения. При этом в помещении детского сада находились 4 воспитанника. Отмечается, что вещества, которые использовались для травли вредителей, могли поставить под угрозу здоровье детей. К счастью, фактов отравления не установлено. Однако этот случай стал поводом для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении заведующей детским садом. Начальнику комитета образования администрации Курчатова прокурор внес представление, в котором потребовал устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.



