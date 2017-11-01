Более 33 тысяч курян оформили пенсии через интернет

Всё больше курян обращаются для назначения пенсии или для выбора способа её доставки через интернет. Так, за 9 месяцев через Единый портал госуслуг и сайт ПФР подано 13,5 тысяч заявлений о назначении пенсии и более 20 тысяч заявления о выборе способа ее доставки. Как отметили в отделении Пенфонда, по сравнению со всем 2016 годом количество электронных заявлений о назначении пенсии увеличилось на 18 процентов, а заявлений, касающихся доставки пенсии, - на 34,5 процента.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации в Личном кабинете на сайте ПФР не требуется.

Консультацию по вопросам подачи электронных заявлений можно получить в учреждении ПФР по месту жительства или по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Курской области: 8 (4712) 70-37-71.