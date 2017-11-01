Две управляющие компании незаконно собрали на капремонт больше миллиона рублей

Прокуратура Курска выявила нарушения жилищного законодательства при сборе средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. С июля 2015-го по октябрь 2016-го неустановленные лица из числа руководства двух управляющих компаний собрали взносы на капремонт дома на улице Чернышевского. Деньги перечислили на счета своих управляющих компаний. Вместе с тем, проверка показала: ранее собственники помещений решили открыть свой спецсчет на капремонт. Владельцем банковского счета выбрали «Регионального оператора». Однако из-за незаконных действий на счет не поступило более 1 млн. 200 тыс. руб. Жильцам дома причинен существенный вред. Материалы проверки прокурор направил в УМВД по Курску для принятия решения об уголовном преследовании виновных лиц. Однако сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда прокуратура передала материал в другое подразделение УМВД. В итоге уголовное дело всё же завели по статье "самоуправство". Результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры города.