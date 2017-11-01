поиск по сайту
 

У курского "Авангарда" может появиться новый стадион

Вчера, 15:12
У курского
Президент курского футбольного клуба «Авангард» Николай Волокитин сообщил о планах построить резервный стадион с искусственным покрытием. Заявление прозвучало 19 ноября на встрече с болельщиками в областном Дворце молодежи. Новая арена с искусственным покрытием может стать дополнительной базой для проведения командных сборов. Кроме того, зимой здесь могут тренировать юные воспитанники. О дате начала строительства сообщат дополнительно.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама