У курского "Авангарда" может появиться новый стадион

Президент курского футбольного клуба «Авангард» Николай Волокитин сообщил о планах построить резервный стадион с искусственным покрытием. Заявление прозвучало 19 ноября на встрече с болельщиками в областном Дворце молодежи. Новая арена с искусственным покрытием может стать дополнительной базой для проведения командных сборов. Кроме того, зимой здесь могут тренировать юные воспитанники. О дате начала строительства сообщат дополнительно.