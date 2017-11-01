Сегодня депутаты рассмотрят вопрос о бесплатном проезде школьников

Сегодня состоится очередное заседание Курского городского Собрания. В повестке дня вопрос о бесплатном проезде школьников. Напомним, в декабре 2014 года областная Дума приостановила действие статьи регионального закона, закрепляющего права школьников на бесплатный проезд в общественном транспорте. Проезд остался бесплатным только для детей из многодетных семей и сирот. Однако власти города нашли возможность оставить проезд школьников в Курске бесплатным. В 2015, 2016 и 2017 годах расходы по бесплатному проезду детей транспортным предприятиям Курска компенсировались из городской казны. Еще один из важных вопросов, которые сегодня в повестке дня Горсобрания, приём в муниципальную собственность автодороги на проспекте Дериглазова. Власти Курска заявляли о том, что они не могут оборудовать освещение, пока дорога не перейдет в собственность муниципалитета. Когда это произойдет, мэрия обещает не только решить проблему освещения, но и пустить по проспекту Дериглазова троллейбусы.