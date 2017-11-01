От курян ждут идей по празднованию 1000-летия города

В 2032 году Курск отпразднует 1000-летие. Подготовка к этому масштабному событию уже началась. У представителей общественности есть идеи восстановить курский кремль, построить красивую набережную реки Тускарь, пустить по ней экскурсионные речные трамваи. В планах Администрации города - построить новый Дворец бракосочетания, возвести школы и детские сады, скверы и парки, жилые микрорайоны и магистрали. Курянам предлагают подключиться к обсуждению проектов, которые сделают город лучше. Свои идеи с пометкой «1000-летие Курска» можно присылать на официальный сайт Администрации города Курска, по электронной почте kursk1000@kurskadmin.ru или по адресу Курск, улица Ленина, 1. Телефон для справок 55-47-17.