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От курян ждут идей по празднованию 1000-летия города

Сегодня, 08:30
От курян ждут идей по празднованию 1000-летия города
В 2032 году Курск отпразднует 1000-летие. Подготовка к этому масштабному событию уже началась. У представителей общественности есть идеи восстановить курский кремль, построить красивую набережную реки Тускарь, пустить по ней экскурсионные речные трамваи. В планах Администрации города - построить новый Дворец бракосочетания, возвести школы и детские сады, скверы и парки, жилые микрорайоны и магистрали. Курянам предлагают подключиться к обсуждению проектов, которые сделают город лучше. Свои идеи с пометкой «1000-летие Курска» можно присылать на официальный  сайт Администрации города Курска, по электронной почте kursk1000@kurskadmin.ru или по адресу Курск, улица Ленина, 1. Телефон для справок 55-47-17.

 

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