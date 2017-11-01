Курские волейболистки дома дважды переиграли гостей из Волгодонска

На прошедших выходных волейболистки «ЮЗГУ-Атом» в домашних встречах в рамках 5-го тура высшей женской лиги «А», обыграли «Импульс» из Волгодонска. Оба матча завершились со счетом 3:0. Это позволило курянкам набрать 20 очков и войти в тройку лидеров высшей лиги. Следующие матчи «ЮЗГУ-Атом» проведет дома. В ближайшие выходные, 25-26 ноября, в спорткомплексе Юго-Западного госуниверситета наши девушки сразятся с клубом «Липецк-Индезит».