В Курской области стартовала акция «Мама, вспомни обо мне». Её проводят судебные приставы, аппарат Уполномоченного по правам ребёнка при Губернаторе и областной комитет образования.

Сегодня порядка 1200 женщин лишены родительских прав и уклоняются от уплаты алиментов. Воспитанники интернатов поздравят своих нерадивых мамаш с наступающим Новым годом, а заодно напомнят им о том, что они всё-таки мамы. Не оставят без внимания и отцов-алиментщиков. Часто их долги достигают нескольких миллионов. Однако злостных неплательщиков становится меньше – в этом году таких порядка 2000 (против 2600 - в 2016-м). Возбуждено почти 500 уголовных дел.

Как борются с должниками, рассказал главный судебный пристав Курской области Евгений Казанов: «Одними понуждениями службы судебных приставов мы не справимся с этой задачей. Должен быть комплексный подход. Это и встречи с детьми, это и встречи с родителями, проведение акций. Привлекаем к этой работе и священнослужителей, которые беседуют с этими горе-отцами, горе-мамами. Есть достаточно яркие примеры: после этого родители трудоустраивались и начинали платить. Рафинированное понуждение вызывает определённое отторжение и агрессию со стороны должников. Таких людей зачастую можно поставить на путь исправления только путём бесед, подарков – это рисунки от детей. Приходят ко мне на приём должники-мужчины с родителями. И я вижу горячую поддержку родителей этого горе-отца в неуплате алиментов. Доводы приводят всякие различные: тратит на себя, почему она не работает. Проблема заключается в том, что зачастую общество продолжает поддерживать асоциальное поведение неуплаты алиментов. Они пытаются какое-то моральное объяснение себе найти, призывают к помощи близких родственников, друзей. При этом надо очернить того человека. Но самое главное, чтобы ты морально был защищён, что ты правое дело делаешь».

Но задолженности им всё же приходится погашать. Так, в этом году с помощью ограничения права выезда должников из РФ удалось взыскать более 2,5 млн. рублей, за счёт ограничения права управления транспортным средством – 4 млн. Приставы напоминают, даже если человек задолжал хотя бы 10 тыс. руб., он может лишиться водительских прав. Всего приставы Курской области взыскали почти 140 млн. руб. задолженности по алиментам, из них около 700 тыс. - в пользу детей-сирот.