Житель Суджанского района хранил дома полкилограмма марихуаны

В Суджанском районе в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» наркополицейским стало известно, что 30-летний местный житель может хранить в своем доме наркотические средства. Оперативники нанесли визит мужчине. При осмотре летней кухни и сарая они обнаружили марихуану. Вес изъятого - около полукилограмма, что составляет крупный размер. Мужчина пояснил, что хранил марихуану для личного употребления. В УМВД отметили, что курянин ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас полицейские также проверяют информацию об организации в доме наркопритона. По факту хранения марихуаны в крупном размере решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



