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Rosa Springs в Сочи стала лучшей бальнеологической гостиницей России

Вчера, 20:07
Rosa Springs в Сочи стала лучшей бальнеологической гостиницей России
Лучшей гостиницей России и ближнего зарубежья в сфере оказания лечебно-бальнеологических процедур признана Rosa Springs из Сочи. Она выиграла авторитетную международную премию Perfect Medical Spa, обойдя почти 20 конкурентов.
В финальном этапе, в который вышли спа-салоны и гостиницы России, Литвы и Белоруссии, члены жюри оценивали разнообразие и качество спа-услуг, оборудования и обслуживающего персонала. Примечательно, что эксперты посещали каждого конкурсанта как открыто, так и в роли «тайного покупателя». В результате горная гостиница Rosa Springs получила высшую награду в своей категории исходя из мнения жюри и клиентов.
Как  отметила  гендиректор Rosa Springs Татьяна Лабендик, Rosa Springs - достаточно молодой проект, в январе ему будет всего два года. Об этом пишет Утро.ру.
Как видим, за столь небольшой период сочинская гостиница, расположенная на высоте 1 тыс. 170 м над уровнем моря, уже завоевала большой успех с дальнейшим потенциалом развития. В ассортименте ее услуг можно найти природные минеральные воды, салон красоты и центр здоровья, множество лечебных программ и оздоровительных мероприятий.

 

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