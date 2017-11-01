Rosa Springs в Сочи стала лучшей бальнеологической гостиницей России
Вчера, 20:07
Лучшей гостиницей России и ближнего зарубежья в сфере оказания
лечебно-бальнеологических процедур признана Rosa Springs из Сочи. Она
выиграла авторитетную международную премию Perfect Medical Spa, обойдя
почти 20 конкурентов.
В финальном этапе, в который вышли
спа-салоны и гостиницы России, Литвы и Белоруссии, члены жюри оценивали
разнообразие и качество спа-услуг, оборудования и обслуживающего
персонала. Примечательно, что эксперты посещали каждого конкурсанта как
открыто, так и в роли «тайного покупателя». В результате горная
гостиница Rosa Springs получила высшую награду в своей категории исходя
из мнения жюри и клиентов.
Как отметила гендиректор Rosa Springs Татьяна Лабендик, Rosa Springs - достаточно
молодой проект, в январе ему будет всего два года. Об этом пишет
Утро.ру.
Как видим, за столь небольшой период сочинская
гостиница, расположенная на высоте 1 тыс. 170 м над уровнем моря, уже
завоевала большой успех с дальнейшим потенциалом развития. В
ассортименте ее услуг можно найти природные минеральные воды, салон
красоты и центр здоровья, множество лечебных программ и оздоровительных
мероприятий.